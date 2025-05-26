Чи є ядерна зброя на території Білорусі – розповів голова зовнішньої розвідки України

За словами голови Служби зовнішньої розвідки України Іващенка, ядерна зброя ще не прибула в Білорусь, хоч інфраструктуру готують.

Фото: szru.gov.ua

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Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко заявив, що на території Білорусі наразі розміщені лише носії ядерної зброї, однак самої зброї там немає. Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«Носії є. Це правда. Є літаки, є оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер». Але самої ядерної зброї в Білорусі немає. Це факт», — підкреслив Іващенко.

За його словами, у Білорусі нині триває облаштування інфраструктури для потенційного зберігання ядерної зброї. Водночас заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про появу так званого об’єкта «Орєшнік» до кінця року очільник української розвідки назвав малоймовірними.

«Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік». Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться», — додав Іващенко.

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