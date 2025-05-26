Есть ли ядерное оружие на территории Беларуси – рассказал глава внешней разведки Украины

По словам главы Службы внешней разведки Украины Иващенко, ядерное оружие еще не прибыло в Беларусь, хотя инфраструктуру готовят.

Фото: szru.gov.ua

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Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что на территории Беларуси пока размещены только носители ядерного оружия, однако самого оружия там нет. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

«Носители есть. Это правда. Есть самолеты, есть оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Но самого ядерного оружия в Беларуси нет. Это факт», - подчеркнул Иващенко.

По его словам, в Беларуси сейчас идет обустройство инфраструктуры для потенциального хранения ядерного оружия. В то же время заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о появлении так называемого объекта «Орешник» до конца года глава украинской разведки назвал маловероятными.

«Лукашенко говорит, что до конца года у них будет «Орешник». Но это похоже на принятие желаемого за действительное. На сегодня - ничего такого нет, и маловероятно, что появится», - добавил Иващенко.

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