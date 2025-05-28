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Кінець епохи базарного хаосу – біля вокзалу в Києві демонтували стихійний ринок, фото

23:12, 28 травня 2025
Комунальники демонтували ринок у «Ямі» біля Центрального вокзалу – на це пішло пів року.
Кінець епохи базарного хаосу – біля вокзалу в Києві демонтували стихійний ринок, фото
Джерело фото: Київдемонтаж
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У Києві завершили демонтаж ринку, що десятиліттями зустрічав пасажирів просто біля Центрального залізничного вокзалу. Місце, яке знали всі, хто хоча б раз приїжджав до столиці потягом, більше не виглядає як багаторівнева мапа хаосу з контейнерів, сміття і занедбаності.

За понад пів року комунальне підприємство «Київблагоустрій» звільнило майже 4000 квадратних метрів міського простору. Було демонтовано близько 150 споруд — металевих конструкцій, що втратили і функціональність, і безпекові стандарти, і будь-який зв’язок з естетикою міста.

Ліквідація ринку на цій локації стала не лише кроком до благоустрою, а й спробою змінити перше враження про Київ для тих, хто тільки приїздить до столиці, кажуть у «Київдемонтаж».

Сьогодні простір біля вокзалу знову «дихає», чистий і набагато ближчий до того, яким має бути у сучасному європейському місті.

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Київ

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