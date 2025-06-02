На Оболоні в Києві сталася пожежа в ТРЦ Dream Yellow – що відомо, фото

На території торгового центру сталося загоряння сміття в пластикових контейнерах.

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На Оболоні в Києві горів ТРЦ Dream Yellow. В Головному управлінні ДСНС України у Києві розповіли, що сталося загоряння пластикових контейнерів.

Повідомлення про загоряння надійшло вранці 2 червня о 08:18. Пожежа сталася в пластикових контейнерах для сміття, які знаходилися в технологічній кишені будівлі ТРЦ DREAM Yellow.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, і вже о 08:46 пожежу було повністю ліквідовано.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

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