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Рада розглядає у першому читанні законопроект про Військового омбудсмена

12:06, 3 червня 2025
Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про Військового омбудсмена — ініціативу, яка має посилити захист прав військовослужбовців.
Рада розглядає у першому читанні законопроект про Військового омбудсмена
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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що 3 червня Верховна Рада розглядає у першому читанні законопроект про Військового омбудсмена. Його мета — запровадити незалежний орган із чітко визначеними повноваженнями, прозорими процедурами та ефективними механізмами реагування на порушення прав військовослужбовців.

Законопроект був підготовлений Міністерством оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, правозахисниками, юристами, представниками громадянського суспільства та самими військовими. Документ поданий до парламенту Президентом України як невідкладний.

За словами Умєрова, новостворений механізм має працювати на:

  • зміцнення довіри військових до командування та держави;
  • посилення військової справедливості;
  • підвищення бойового духу та згуртованості в армії.

« Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною», — наголосив міністр.

Умєров закликав народних депутатів підтримати законопроект, наголосивши, що ефективна інституція Військового омбудсмена — це не лише про захист прав, а й про обов’язок.

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Верховна Рада України військові війна Міноборони Рустем Умєров

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