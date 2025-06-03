Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про Військового омбудсмена — ініціативу, яка має посилити захист прав військовослужбовців.

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Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що 3 червня Верховна Рада розглядає у першому читанні законопроект про Військового омбудсмена. Його мета — запровадити незалежний орган із чітко визначеними повноваженнями, прозорими процедурами та ефективними механізмами реагування на порушення прав військовослужбовців.

Законопроект був підготовлений Міністерством оборони у співпраці з Уповноваженою Президента з питань захисту прав військовослужбовців, правозахисниками, юристами, представниками громадянського суспільства та самими військовими. Документ поданий до парламенту Президентом України як невідкладний.

За словами Умєрова, новостворений механізм має працювати на:

зміцнення довіри військових до командування та держави;

посилення військової справедливості;

підвищення бойового духу та згуртованості в армії.

« Усі воїни мають знати, куди звернутися, якщо їхні права порушено. І, головне, реакція обовʼязково буде! Саме тому ця інституція має бути сильною, незалежною й ефективною», — наголосив міністр.

Умєров закликав народних депутатів підтримати законопроект, наголосивши, що ефективна інституція Військового омбудсмена — це не лише про захист прав, а й про обов’язок.

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