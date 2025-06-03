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Рада рассматривает в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене

12:06, 3 июня 2025
Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о Военном омбудсмене — инициативе, которая должна усилить защиту прав военнослужащих.
Рада рассматривает в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене
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Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что 3 июня Верховная Рада рассматривает в первом чтении законопроект о Военном омбудсмене. Его цель — внедрить независимый орган с четко определенными полномочиями, прозрачными процедурами и эффективными механизмами реагирования на нарушения прав военнослужащих.

Законопроект был подготовлен Министерством обороны в сотрудничестве с Уполномоченной Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, правозащитниками, юристами, представителями гражданского общества и самими военными. Документ подан в парламент Президентом Украины как неотложный.

По словам Умерова, новый механизм должен работать на:

  • укрепление доверия военных к командованию и государству;
  • усиление военной справедливости;
  • повышение боевого духа и сплоченности в армии.

«Все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому эта институция должна быть сильной, независимой и эффективной», — подчеркнул министр.

Умеров призвал народных депутатов поддержать законопроект, подчеркнув, что эффективный институт Военного омбудсмена — это не только о защите прав, но и об обязанности.

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Верховная Рада Украины военные война Минобороны Рустем Умеров

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