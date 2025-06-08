На Київщині в суді розглядають справу російського військового, який обікрав людину під час тимчасової окупації

Військовий РФ обікрав жінку в Бучанському районі.

Фото: Бориспільський міськрайонний суд Київської області

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Бориспільський міськрайонний суд Київської області готується до розгляду кримінальної справи за обвинуваченням громадянина РФ у скоєнні воєнних злочинів, повідомляє пресслужба суду.

Слідством встановлено, що в період з 24 лютого по 31 березня 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, обвинувачений, перебуваючи на території Київської області, проник до приватного будинку в селі Блиставиця Бучанського району та викрав особисті речі місцевої мешканки.

Речі, як зазначається, не мали жодної військової цінності та були привласнені з корисливих мотивів. Після відступу підрозділу, у складі якого перебував обвинувачений, викрадене було вивезено до Республіки Білорусь, а згодом — надіслано через експрес-пошту до російського міста Рубцовськ.

Підготовче судове засідання відбудеться 17 червня 2025 року о 12:30. Справу розглядатимуть у порядку спеціального судового провадження — без присутності обвинуваченого (in absentia).

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