На Киевщине в суде рассматривают дело российского военного, который обокрал человека во время временной оккупации

Военный РФ обокрал женщину в Бучанском районе.

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Бориспольский горрайонный суд Киевской области готовится к рассмотрению уголовного дела по обвинению гражданина РФ в совершении военных преступлений, сообщает пресс-служба суда.

Следствием установлено, что в период с 24 февраля по 31 марта 2022, во время полномасштабного вторжения, обвиняемый, находясь на территории Киевской области, проник в частный дом в селе Блиставица Бучанского района и похитил личные вещи местной жительницы.

Вещи, как отмечается, не имели никакой военной ценности и были присвоены по корыстным поводам.

После отступления подразделения, в составе которого находился обвиняемый, похищенное было вывезено в Республику Беларусь, а затем отправлено через экспресс-почту в российский город Рубцовск.

Подготовительное судебное заседание состоится 17 июня 2025 в 12:30. Дело будут рассматривать в порядке специального судебного производства — без присутствия

обвиняемого (in absentia).

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