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На Рівненщині під час російської атаки деякі укриття були зачинені

21:44, 9 червня 2025
Рівненська ОВА обіцяє перевірки та покарання.
На Рівненщині під час російської атаки деякі укриття були зачинені
Фото: rbc.ua
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Жителі Рівненської області поскаржилися на те, що під час російської атаки в ніч проти 9 червня 2025 року низка сховищ виявилися зачиненими. Про це повідомила Рівненська обласна військова адміністрація (ОВА).

Очільник ОВА Олександр Коваль зазначив, що до адміністрації надійшли скарги від громадян щодо недоступності укриттів під час повітряної атаки ворога. «Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки», — заявив Коваль.

Для з’ясування причин інциденту правоохоронцям та рятувальним службам доручено провести перевірку. В ОВА також звернулися до громадян із закликом повідомляти про випадки зачинених укриттів до поліції або на цілодобову гарячу лінію адміністрації за номером 0800500078.

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Рівне обстріл укриття

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