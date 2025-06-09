20% армії воюють на фронті, 40% займаються забезпеченням, а решта – називають себе військовими, – Федієнко

За словами нардепа Федієнка, лише п’ята частина практично мільйонної армії на фронті.

Фото: Facebook / Олександр Федієнко

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українська армія налічує близько одного мільйона осіб, однак лише 20% з них, у кращому випадку, беруть безпосередню участь у бойових діях на фронті. Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю Radio NV.

«Ми маємо практично мільйонну армію, воюють там відсотків 20 – це в кращому випадку. Відсотків 40 займаються забезпеченням, а є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять», — зазначив Федієнко.

За його словами, деякі військовослужбовці перебувають у зоні активних бойових дій уже три-чотири роки, тоді як інші «живуть на якихось полігонах, у тилу тощо». Депутат наголосив на існуванні військової нерівності, яку необхідно усунути.

«Перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки потрібно перейти до ефективного використання наших Збройних сил України шляхом заміни, ротацій і так далі. А паралельно шукати серед тих, кого ми ще не долучили до лав ЗСУ, тих, кого ми можемо мотивувати. Бо в нас виходить так: армія величезна, ми постійно її наповнюємо, але при цьому в нас є той ресурс військових, який живе десь в тилу. І ми платимо їм грошове забезпечення», — підсумував Олександр Федієнко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.