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20% армии воюют на фронте, 40% занимаются обеспечением, а остальные – называют себя военными, – Федиенко

20:37, 9 июня 2025
По словам нардепа Федиенко, лишь пятая часть практически миллионной армии на фронте.
20% армии воюют на фронте, 40% занимаются обеспечением, а остальные – называют себя военными, – Федиенко
Фото: Facebook / Александр Федиенко
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Украинская армия насчитывает около одного миллиона человек, однако лишь 20% из них, в лучшем случае, принимают непосредственное участие в боевых действиях на фронте. Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Radio NV.

«Мы имеем практически миллионную армию, воюют там процентов 20 - это в лучшем случае. Процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят», - отметил Федиенко.

По его словам, некоторые военнослужащие находятся в зоне активных боевых действий уже три-четыре года, тогда как другие «живут на каких-то полигонах, в тылу и т.д.». Депутат отметил существование военного неравенства, которое необходимо устранить.

«Перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее. А параллельно искать среди тех, кого мы еще не приобщили в ряды ВСУ, тех, кого мы можем мотивировать. Потому что у нас получается так: армия огромная, мы постоянно ее наполняем, но при этом у нас есть тот ресурс военных, который живет где-то в тылу. И мы платим им денежное обеспечение», - подытожил Александр Федиенко.

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военные война

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