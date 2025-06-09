На Ровенщине во время российской атаки некоторые укрытия были закрыты

Ровенская ОГА обещает проверки и наказания.

Фото: rbc.ua

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Жители Ровенской области пожаловались на то, что во время российской атаки в ночь на 9 июня 2025 года ряд убежищ оказались закрытыми. Об этом сообщила Ровенская областная военная администрация (ОВА).

Глава ОВА Александр Коваль отметил, что в администрацию поступили жалобы от граждан о недоступности укрытий во время воздушной атаки врага. «Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям общин отметил их персональную ответственность за такие случаи», - заявил Коваль.

Для выяснения причин инцидента правоохранителям и спасательным службам поручено провести проверку. В ОГА также обратились к гражданам с призывом сообщать о случаях закрытых укрытий в полицию или на круглосуточную горячую линию администрации по номеру 0800500078.

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