До України повернулась перша група підлітків, які постраждали в ДТП у Франції

Дітей доставляли в Україну залізницею.

Фото: Департамент консульської служби МЗС України

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Перша група українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Франції 13 червня, вже прибула до України. Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що з моменту аварії і до повернення потерпілих додому українські консули у Франції, Австрії та представництві МЗС в Ужгороді координували процес допомоги. Вони були на постійному зв’язку з лікарнями, забезпечували логістику, супровід та підтримку постраждалих на кожному етапі.

Маршрут повернення пролягав залізницею: Париж – Відень – Чоп – Чернівці. Перевезення стало можливим завдяки злагодженій співпраці між медичними службами, рятувальниками, волонтерами, транспортними компаніями та місцевою владою кількох країн.

Станом на зараз у лікарнях Франції залишаються ще дев’ятеро громадян України. Консули залишаються з ними на зв’язку та стежать за їхнім лікуванням.

На гадаємо, у п’ятницю, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталася ДТП за участі автобуса з українцями. Внаслідок аварії загинули четверо людей, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них у важкому стані.

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