В Украину вернулась первая группа подростков, пострадавших в ДТП во Франции

Детей доставляли в Украину по железной дороге.

Фото: Департамент консульской службы МИД Украины

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Первая группа украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия во Франции 13 июня, уже прибыла в Украину. Об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что с момента аварии и до возвращения пострадавших домой украинские консулы во Франции, Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали процесс помощи. Они были на постоянной связи с больницами, обеспечивали логистику, сопровождение и поддержку пострадавших на каждом этапе.

Маршрут возвращения пролегал по железной дороге: Париж – Вена – Чоп – Черновцы. Перевозка стала возможной благодаря слаженному сотрудничеству между медицинскими службами, спасателями, волонтерами, транспортными компаниями и местными властями нескольких стран.

На данный момент в больницах Франции остаются еще девять граждан Украины. Консулы остаются с ними на связи и следят за их лечением.

Напомним, в пятницу, 13 июня, во французском департаменте Сарта произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погибли четверо человек, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них — в тяжелом состоянии.

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