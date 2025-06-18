Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для остановки производства по гражданскому делу — ОП КГС ВС

В кассационном порядке пересматривались правоотношения, касающиеся оформления наследственных прав истицы на два земельных участка, принадлежавших ее тете, в порядке наследственной трансмиссии.

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Основанием для приостановления производства по делу согласно п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины является наличие другого дела, которое рассматривается в судебном порядке, а не находится на стадии досудебного расследования.

К такому выводу пришёл Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда, обеспечивая единство судебной практики.

Правоотношения в деле, которое рассматривалось в кассационном порядке, касались оформления наследственных прав истца на два земельных участка, которые принадлежали её тёте, в порядке наследственной трансмиссии. Право собственности наследодателя на спорное наследственное имущество, с учётом доводов искового заявления, подтверждалось государственным актом на право частной собственности на землю.

Решением районного суда иск удовлетворён. Прокурор подал апелляционную жалобу.

Во время рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции было установлено, что в рамках досудебного расследования уголовного производства расследуется факт подделки и использования поддельного документа, а именно государственного акта на право частной собственности на землю, которым подтверждался факт права собственности наследодателя на спорное наследственное имущество. Указанное уголовное производство находится на стадии досудебного расследования.

Апелляционный суд счёл, что решение в указанном выше уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела, в связи с чем удовлетворил ходатайство истца и пришёл к выводу о наличии оснований для приостановления производства по делу по п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования.

ОП КГС ВС не согласилась с апелляционным судом, указав, что он пришёл к ошибочному выводу о наличии правовых оснований для приостановления производства по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования.

Согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, установленным законом, который решит спор о его правах и обязанностях гражданского характера или установит обоснованность любого выдвинутого против него уголовного обвинения.

С учётом буквального формулирования п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины, а также его системного толкования в совокупности с другими нормами права, в частности нормами УПК Украины, принимая во внимание закреплённое в данной норме общее правило для всех видов судопроизводства, в большинстве из которых отсутствует обязательная досудебная стадия производства, с учётом основных принципов судопроизводства и цели внедрения механизма приостановления производства, предсказуемости сроков такого приостановления, ОП КГС ВС считает, что правовым основанием для приостановления производства по гражданскому делу в соответствии с вышеуказанной процессуальной нормой является именно судебное рассмотрение другого дела (судебное производство).

Осуществление соответствующим органом досудебного расследования отдельной стадии уголовного производства – досудебного расследования – не может быть основанием для приостановления производства по делу согласно п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины.

Иное толкование указанной нормы может привести к необоснованному затягиванию сроков рассмотрения гражданского дела, невозможности эффективной защиты прав человека, за которыми она обратилась в суд, и нарушению принципа правовой определённости.

Ознакомиться с постановлением ОП КГС от 2 июня 2025 года по делу № 943/242/22 (производство № 61-17403сво24) можно по ссылке.

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