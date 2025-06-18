Еврокомиссия обнаружила на AliExpress торговлю подделками и провалы в модерации

Еврокомиссия обвинила AliExpress в нарушении правил борьбы с незаконными товарами.

Фото: aliexpert

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейская комиссия заявила, что торговая платформа AliExpress не соблюдает требования по борьбе с незаконными товарами, сообщило издание Politico со ссылкой на предварительные выводы расследования.

Согласно выводам Еврокомиссии, AliExpress неадекватно оценивает риски распространения незаконного контента и товаров, а ее системы модерации имеют системные недостатки. Кроме того, платформа не выполняет собственную политику в отношении продавцов, торгующих запрещенными товарами, такими как поддельные бренды, скрытые среди изображений легальных продуктов.

В то же время Еврокомиссия отметила прогресс AliExpress в повышении прозрачности рекламных и рекомендательных систем, способствующих отслеживанию продавцов и доступу исследователей к публичным данным. Эти изменения, по словам представителя Еврокомиссии, решают большинство замечаний, выявленных в ходе расследования, начатого в марте 2024 года.

AliExpress обязалась внедрить новую систему внутреннего контроля и регулярно отчитываться перед независимым органом. Еврокомиссия придала этим обязательствам юридическую силу, что означает возможность штрафов за будущие нарушения. В частности, платформа должна усовершенствовать проверку инфлюенсеров, пищевых добавок и медицинских продуктов, а также устранить проблему скрытых ссылок на незаконные товары.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.