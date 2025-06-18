Єврокомісія виявила в AliExpress торгівлю підробками та модераційні провали

Єврокомісія звинуватила AliExpress у порушенні правил боротьби з незаконними товарами.

Фото: aliexpert

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Європейська комісія заявила, що торгова платформа AliExpress не дотримується вимог щодо боротьби з незаконними товарами, повідомило видання Politico, посилаючись на попередні висновки розслідування.

Згідно з висновками Єврокомісії, AliExpress неадекватно оцінює ризики поширення незаконного контенту та товарів, а її системи модерації мають системні недоліки. Крім того, платформа не виконує власну політику щодо продавців, які торгують забороненими товарами, такими як підроблені бренди, приховані серед зображень легальних продуктів.

Водночас Єврокомісія відзначила прогрес AliExpress у підвищенні прозорості рекламних і рекомендаційних систем, що сприяють відстеженню продавців і доступу дослідників до публічних даних. Ці зміни, за словами представника Єврокомісії, вирішують більшість зауважень, виявлених під час розслідування, розпочатого в березні 2024 року.

AliExpress зобов’язалася впровадити нову систему внутрішнього контролю та регулярно звітувати перед незалежним органом. Єврокомісія надала цим зобов’язанням юридичної сили, що означає можливість штрафів за майбутні порушення. Зокрема, платформа має вдосконалити перевірку інфлюенсерів, харчових добавок і медичних продуктів, а також усунути проблему прихованих посилань на незаконні товари.

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