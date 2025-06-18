Практика судів
  1. В Україні

Єврокомісія виявила в AliExpress торгівлю підробками та модераційні провали

20:01, 18 червня 2025
Єврокомісія звинуватила AliExpress у порушенні правил боротьби з незаконними товарами.
Єврокомісія виявила в AliExpress торгівлю підробками та модераційні провали
Фото: aliexpert
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейська комісія заявила, що торгова платформа AliExpress не дотримується вимог щодо боротьби з незаконними товарами, повідомило видання Politico, посилаючись на попередні висновки розслідування.

Згідно з висновками Єврокомісії, AliExpress неадекватно оцінює ризики поширення незаконного контенту та товарів, а її системи модерації мають системні недоліки. Крім того, платформа не виконує власну політику щодо продавців, які торгують забороненими товарами, такими як підроблені бренди, приховані серед зображень легальних продуктів.

Водночас Єврокомісія відзначила прогрес AliExpress у підвищенні прозорості рекламних і рекомендаційних систем, що сприяють відстеженню продавців і доступу дослідників до публічних даних. Ці зміни, за словами представника Єврокомісії, вирішують більшість зауважень, виявлених під час розслідування, розпочатого в березні 2024 року.

AliExpress зобов’язалася впровадити нову систему внутрішнього контролю та регулярно звітувати перед незалежним органом. Єврокомісія надала цим зобов’язанням юридичної сили, що означає можливість штрафів за майбутні порушення. Зокрема, платформа має вдосконалити перевірку інфлюенсерів, харчових добавок і медичних продуктів, а також усунути проблему прихованих посилань на незаконні товари.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземці зможуть отримати статус учасника бойових дій у тому ж порядку, що громадяни України

Уряд затвердив порядок надання статусу УБД іноземцям.

Ветерани зможуть отримати від 3 до 6 тисяч грн компенсації за оренду житла

Кабмін спростив отримання компенсації за оренду житла захисникам.

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

Cуд зможе вирішувати питання про судові витрати без повідомлення учасників справи – прийнято закон

Суди зможуть ухвалювати додаткове рішення про розподіл судових витрат без повідомлення учасників справи.

Судді або судді у відставці повинні увійти до складу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури – Станіслав Кравченко

Наявність суддів у складі дисциплінарних органів адвокатури забезпечить прозорість та об’єктивність розгляду дисциплінарних проваджень стосовно адвокатів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області