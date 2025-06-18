Під завалами в Києві загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко — саме його батьки чекали весь день біля руїн будинку

У Солом’янському районі Києва внаслідок ракетного удару загинув 31-річний Дмитро Ісаєнко, студент університету імені Драгоманова.

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Після трагічного ракетного удару по Києву в ніч на 17 червня вся країна спостерігала за пошуками молодого чоловіка, під завалами будинку в Солом’янському районі. Надія жила до останнього, та ввечері стало відомо — під уламками знайшли тіло 31-річного Дмитра Ісаєнка, студента магістратури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

Світлини його батьків, які весь день стояли біля руїн і не відходили, очікуючи звісток від рятувальників, сколихнули соцмережі. Вони стали символом безмежного болю, віри й надії — на диво, яке, на жаль, не сталося.

Дмитро навчався на першому курсі магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров’я за спеціальністю «Фізична культура і спорт (здоров’я людини та фізична рекреація)».

Він загинув під уламками свого будинку внаслідок чергової жорстокої атаки Росії.

«Це хлопець, за долею якого стежила вся країна. Дмитро був гарним другом, гідним сином, натхненною людиною… Він жив, вчився, вірив у життя — поки його не забрала війна», — зазначили в університеті.

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби за жертвами однієї з наймасованіших атак Росії на столицю.

Як зазначили у КМВА, кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 26.

Фото: Associated Press

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