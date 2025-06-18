У справі про смерть Меттью Перрі лікар визнав провину в постачанні актору кетаміну

Лікар зізнався, що вводив Перрі кетамін у джакузі та на парковці.

Фото: Getty Images

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Один із п’яти підозрюваних у справі про смерть американського актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга в серіалі «Друзі», визнав себе винним. Як повідомляє BBC, лікар Сальвадор Пласенсія зізнався, що продавав актору кетамін і робив йому ін’єкції. Про це стало відомо 18 червня 2025 року.

За даними слідства, Пласенсія поставив Перрі 20 ампул кетаміну за кілька тижнів до його смерті в жовтні 2023 року. Федеральні прокурори зазначили, що лікар визнав провину за чотирма пунктами звинувачення в незаконному розповсюдженні кетаміну, що може призвести до покарання у вигляді до 40 років ув’язнення.

Меттью Перрі, якому на момент смерті було 54 роки, знайшли мертвим у джакузі в його будинку в Лос-Анджелесі. Актор відкрито розповідав про свою боротьбу із залежністю та депресією, але його смерть шокувала шанувальників по всьому світу. Пласенсія, за даними угоди про визнання вини, називав Перрі «ідіотом» у листуванні з іншим лікарем, Марком Чавесом, який також визнав свою провину, і запитував, скільки актор готовий заплатити за препарат.

Слідство встановило, що Пласенсія вводив кетамін Перрі вдома та на парковці акваріума в Лонг-Біч, а також навчив асистента актора, який є співобвинуваченим, робити ін’єкції. Між 30 вересня та 12 жовтня 2023 року лікар продав Перрі та його асистенту 20 флаконів кетаміну (5 мл, 100 мг/мл) і шприци. Прокурори стверджують, що п’ятеро підозрюваних, включно з Пласенсією, були частиною підпільної мережі, яка постачала актору кетамін, попри те, що він уже отримував легальні дози для лікування депресії.

Нагадаємо, що 54-річний Меттью Перрі був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Пізніше стала відома причина смерті зірки серіалу «Друзі».

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