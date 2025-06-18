В деле о смерти Мэттью Перри врач признал вину в поставке актеру кетамина

Врач признался, что вводил Перри кетамин в джакузи и на парковке.

Фото: Getty Images

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Один из пяти подозреваемых по делу о смерти американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», признал себя виновным. Как сообщает BBC, врач Сальвадор Пласенсия признался, что продавал актеру кетамин и делал ему инъекции. Об этом стало известно 18 июня 2025 года.

По данным следствия, Пласенсия поставил Перри 20 ампул кетамина за несколько недель до его смерти в октябре 2023 года. Федеральные прокуроры отметили, что врач признал вину по четырем пунктам обвинения в незаконном распространении кетамина, что может привести к наказанию в виде до 40 лет тюремного заключения.

Мэттью Перри, которому на момент смерти было 54 года, нашли мертвым в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Актер открыто рассказывал о своей борьбе с зависимостью и депрессией, но его смерть шокировала поклонников по всему миру. Пласенсия, согласно соглашению о признании вины, называл Перри «идиотом» в переписке с другим врачом, Марком Чавесом, который также признал свою вину, и спрашивал, сколько актер готов заплатить за препарат.

Следствие установило, что Пласенсия вводил кетамин Перри дома и на парковке аквариума в Лонг-Бич, а также научил ассистента актера, который является соучастником, делать инъекции. Между 30 сентября и 12 октября 2023 года врач продал Перри и его ассистенту 20 флаконов кетамина (5 мл, 100 мг/мл) и шприцы. Прокуроры утверждают, что пятеро подозреваемых, включая Пласенсию, были частью подпольной сети, которая поставляла актеру кетамин, несмотря на то, что он уже получал легальные дозы для лечения депрессии.

Напомним, что 54-летний Мэттью Перри был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Позже стала известна причина смерти звезды сериала «Друзья».

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