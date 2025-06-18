Аборт можно отменить — суд в США принял сторону клиники, которая продвигает противоречивый метод

Клиника из Калифорнии заявляет, что может остановить действие абортной таблетки с помощью гормона, и теперь будет вправе защищать эту практику в суде.

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Федеральный суд в США частично встал на сторону католической клиники в Калифорнии, которая продвигает спорную медицинскую процедуру — введение гормона для остановки медикаментозного аборта. Суд признал, что клиника имеет право отстаивать свои взгляды в публичном пространстве, но не подтвердил другие ее требования. Об этом сообщает Courthouse News.

Суть дела

Клиника Culture of Life Family Services из города Эскондидо подала в суд на генпрокурора Калифорнии Роба Бонту, утверждая, что штат нарушает ее конституционное право на свободу слова, ограничивая публичное обсуждение метода так называемого «отмены аборта» (abortion pill reversal).

Согласно заявлению клиники, процедура заключается во введении гормона прогестерона после приема мифепристона — первой из двух таблеток, используемых для медикаментозного прерывания беременности. Представители клиники утверждают, что такой подход позволяет остановить действие препарата и сохранить беременность примерно в 48% случаев.

Что решил суд

Федеральный судья Гонсало Курьель разрешил делу продолжиться по пункту, касающемуся нарушения Первой поправки к Конституции США (свобода слова). При этом суд отклонил другие требования клиники — в том числе связанные с религиозной свободой и правами пациентов.

Также суд отказал в просьбе о временном судебном запрете, который бы ограничил действия генпрокурора Калифорнии в отношении высказываний клиники. Судья подчеркнул, что заявления клиники об эффективности процедуры могут быть «откровенно ложными или потенциально вводящими в заблуждение», а значит, не подпадают под полную защиту свободы слова как «коммерческая речь».

В то же время Курьель признал, что на этой стадии разбирательства еще рано оценивать научные доказательства, и допустил, что клиника «достаточно обоснованно» утверждает: ее высказывания могут носить некоммерческий характер, а значит — подлежат защите.

Контекст и научные споры

Метод, продвигаемый клиникой, был разработан ее медицинским директором Джорджем Дельгадо. По его словам, эффективность зависит от дозировки и при правильном применении может превышать 48%. Клиника предлагает услугу с 2012 года и не берет за нее плату.

В судебных документах клиника приводила случай из 2006 года, когда женщина якобы смогла успешно выносить и родить здорового ребенка после прохождения процедуры.

Однако ведущие медицинские организации относятся к практике скептически. В частности, одно из исследований, профинансированное производителем мифепристона Danco Laboratories, было досрочно прекращено после того, как у трех участниц возникло сильное кровотечение. По меньшей мере одна из них получала прогестерон.

Позиции сторон

На слушаниях в феврале адвокат клиники Пол Джонна заявил, что клиника не получает прибыли от процедуры и не преследует коммерческих целей. Прокуратура же утверждает, что заявления о лечении носят коммерческий характер, так как способствуют привлечению клиентов и финансированию.

Заместитель генпрокурора Эрика Коннолли отметила: «На наш взгляд, именно клиника должна доказать, что ее заявления являются некоммерческими и/или правдивыми. А мы считаем, что уже показали — эти утверждения не являются медицински достоверными».

Что дальше

Суд разрешил клинике продолжить судебное разбирательство по вопросу свободы слова и подать обновленную жалобу по остальным пунктам. Это решение — одно из первых в федеральной практике США, касающихся ограничений на распространение информации об отмене медикаментозного аборта. Оно становится частью широкой юридической борьбы в стране вокруг регулирования заявлений, связанных с абортами — особенно после отмены дела Roe v. Wade в 2022 году.

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