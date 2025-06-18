Аборт можна скасувати — суд у США став на бік клініки, яка просуває суперечливий метод

Клініка з Каліфорнії заявляє, що може зупинити дію абортної пігулки за допомогою гормону, і тепер матиме право захищати цю практику у суді.

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Федеральний суд у США частково став на бік католицької клініки в Каліфорнії, яка просуває суперечливу медичну процедуру – введення гормону для зупинки медикаментозного аборту. Суд визнав, що клініка має право відстоювати свої погляди у публічному просторі, але не підтвердив інші її вимоги. Про це повідомляє Courthouse News.

Суть справи

Клініка Culture of Life Family Services з міста Ескондідо подала до суду на генпрокурора Каліфорнії Роба Бонту, стверджуючи, що штат порушує її конституційне право на свободу слова, обмежуючи публічне обговорення методу так званого «скасування аборту» (або abortion pill reversal).

Ця процедура, за твердженням клініки, полягає у введенні гормону прогестерону після прийому міфепристону — першої з двох таблеток, які застосовуються для медикаментозного переривання вагітності. Представники клініки заявляють, що такий підхід дозволяє зупинити дію препарату і зберегти вагітність у близько 48% випадків.

Що вирішив суд

Федеральний суддя Гонсало Курієль дозволив справі продовжитися за пунктом, який стосується порушення Першої поправки Конституції США (свобода слова). При цьому суд відхилив інші вимоги клініки — зокрема ті, що були пов’язані з релігійною свободою та правами пацієнтів.

Також суд відмовив у запиті на тимчасову судову заборону, яка б обмежила дії генпрокурора Каліфорнії щодо висловлювань клініки. Суддя наголосив, що заяви клініки про ефективність процедури можуть бути «відверто хибними або потенційно оманливими», а отже не підпадають під повний захист свободи слова як «комерційна мова».

Водночас Курієль визнав, що на цьому етапі судового розгляду ще зарано оцінювати наукові докази й допустив, що клініка «достатньо обґрунтувала», що її висловлювання можуть бути некомерційною формою комунікації, яка має захист.

Контекст і наукові суперечки

Метод, який просуває клініка, був розроблений її медичним директором Джорджем Дельгадо. За його словами, ефективність залежить від дозування, і при правильному застосуванні може бути вищою за 48%. Клініка пропонує цю послугу з 2012 року і не бере за неї грошей.

У судових матеріалах клініка наводила приклад із 2006 року, коли жінка начебто змогла успішно виносити і народити здорову дитину після отримання лікування.

Однак провідні медичні організації скептично ставляться до такої практики. Наприклад, одне з досліджень, профінансоване виробником міфепристону Danco Laboratories, було припинене передчасно після того, як у трьох учасниць виникла сильна кровотеча. Принаймні одна з них отримувала прогестерон.

Позиція сторін

Під час слухань у лютому адвокат клініки Пол Джонна заявив, що клініка не отримує прибутку з процедури і не проводить її з комерційною метою. Прокуратура ж стверджує, що заяви про лікування мають комерційний характер, оскільки сприяють залученню клієнтів і фінансуванню.

Прокурорка Еріка Конноллі наголосила: «На наш погляд, саме клініка повинна довести, що її заяви є некомерційними і/або правдивими. А ми вважаємо, що показали — ці заяви не є медично достовірними».

Що далі

Суд дозволив клініці продовжити судову боротьбу за пунктом свободи слова й надати оновлену скаргу щодо інших вимог. Це рішення — одне з перших у федеральній практиці США щодо обмежень на просування інформації про скасування медикаментозного аборту. І воно стає частиною ширшої юридичної боротьби у США навколо регулювання висловлювань, пов’язаних із абортами — особливо після скасування рішення Roe v. Wade у 2022 році.

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