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У Держпраці пояснили, які трудові й соціальні гарантії мають жінки в Україні

14:14, 18 червня 2025
Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей.
У Держпраці пояснили, які трудові й соціальні гарантії мають жінки в Україні
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Державна служби з питань праці розповідає, що праця жінок в Україні має особливості, спрямовані на захист їхнього здоров’я та забезпечення соціальних гарантій.

Законодавство встановлює граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками. Жінкам дозволено переносити до 10 кг при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) та 7 кг постійно протягом зміни. Сумарна вага вантажу протягом зміни не має перевищувати 350 кг з робочої поверхні та 175 кг з підлоги.

Ці норми є обов’язковими для всіх підприємств і запобігають професійним захворюванням.

Крім того, працюючі жінки мають важливі соціальні гарантії. Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей. Жінки мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Інспектори підкреслили, що дотримання роботодавцем норм охорони праці створює для працівників безпечні умови праці, що запобігає виробничим травмам.

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