У Держпраці пояснили, які трудові й соціальні гарантії мають жінки в Україні

Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служби з питань праці розповідає, що праця жінок в Україні має особливості, спрямовані на захист їхнього здоров’я та забезпечення соціальних гарантій.

Законодавство встановлює граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками. Жінкам дозволено переносити до 10 кг при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) та 7 кг постійно протягом зміни. Сумарна вага вантажу протягом зміни не має перевищувати 350 кг з робочої поверхні та 175 кг з підлоги.

Ці норми є обов’язковими для всіх підприємств і запобігають професійним захворюванням.

Крім того, працюючі жінки мають важливі соціальні гарантії. Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей. Жінки мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Інспектори підкреслили, що дотримання роботодавцем норм охорони праці створює для працівників безпечні умови праці, що запобігає виробничим травмам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.