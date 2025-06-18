В Гоструда объяснили, какие трудовые и социальные гарантии имеют женщины в Украине

Запрещается отказывать в принятии на работу или снижать зарплату из-за беременности или наличия детей.

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Государственная служба по вопросам труда рассказывает, что труд женщин в Украине имеет особенности, направленные на защиту их здоровья и обеспечение социальных гарантий.

Законодательство устанавливает предельные нормы подъема и перемещения тяжестей женщинами. Женщинам разрешено переносить до 10 кг при дежурстве с другой работой (до двух раз в час) и 7 кг постоянно в течение смены. Суммарный вес груза в течение смены не должен превышать 350 кг с рабочей поверхности и 175 кг с пола.

Эти нормы являются обязательными для всех предприятий и предотвращают профессиональные заболевания.

Кроме того, работающие женщины обладают важными социальными гарантиями. Запрещается отказывать в принятии на работу или снижать зарплату из-за беременности или наличия детей. Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Инспекторы подчеркнули, что соблюдение работодателем норм охраны труда создает для работников безопасные условия труда, что предотвращает производственные травмы.

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