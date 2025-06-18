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Под завалами в Киеве погиб 31-летний Дмитрий Исаенко — именно его родители весь день ждали у руин дома

12:43, 18 июня 2025
В Соломенском районе Киева в результате ракетного удара погиб 31-летний Дмитрий Исаенко, студент университета имени Драгоманова.
Под завалами в Киеве погиб 31-летний Дмитрий Исаенко — именно его родители весь день ждали у руин дома
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После трагического ракетного удара по Киеву в ночь на 17 июня вся страна следила за поисками молодого человека, оказавшегося под завалами дома в Соломенском районе. Надежда жила до последнего, но вечером стало известно — под обломками нашли тело 31-летнего Дмитрия Исаенко, студента магистратуры Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова.

Фотографии его родителей, которые весь день стояли у руин и не отходили, ожидая вестей от спасателей, всколыхнули социальные сети. Они стали символом безграничной боли, веры и надежды — на чудо, которое, к сожалению, не произошло.

Дмитрий учился на первом курсе магистратуры факультета физического воспитания, спорта и здоровья по специальности «Физическая культура и спорт (здоровье человека и физическая рекреация)».

Он погиб под обломками своего дома в результате очередной жестокой атаки России.

«Это парень, за судьбой которого следила вся страна. Дмитрий был хорошим другом, достойным сыном, вдохновенным человеком… Он жил, учился, верил в жизнь — пока его не забрала война», — отметили в университете.

В Киеве 18 июня объявлен Днем траура по жертвам одной из самых массированных атак России на столицу.

Как отметили в КМВА, количество погибших в результате российской атаки на Киев возросло до 26.

Фото: Associated Press

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