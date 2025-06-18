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Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі — ОП КЦС ВС

13:19, 18 червня 2025
В касаційному порядку переглядалися правовідносини, які стосувалися оформлення спадкових прав позивачки на дві земельні ділянки, які належали її тітці, в порядку спадкової трансмісії.
Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі — ОП КЦС ВС
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Підставою для зупинення провадження у справі за п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України є наявність іншої справи, що розглядається в судовому порядку, а не перебуває на стадії досудового розслідування.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду, забезпечуючи єдність судової практики.

Правовідносини у справі, що переглядалася в касаційному порядку, стосувалися оформлення спадкових прав позивачки на дві земельні ділянки, які належали її тітці, в порядку спадкової трансмісії. Право власності спадкодавиці на спірне спадкове майно, з урахуванням доводів позовної заяви, підтверджувалося державним актом на право приватної власності на землю.

Рішенням районного суду позов задоволено. Прокурор подав апеляційну скаргу.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції було встановлено, що в межах досудового розслідування кримінального провадження розслідується факт підроблення та використання підробленого документа, а саме державного акта на право приватної власності на землю, яким підтверджувався факт права власності спадкодавиці на спірне спадкове майно. Згадане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.

Апеляційний суд вважав, що рішення в зазначеному вище кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, у зв’язку із чим задовольнив клопотання позивача і виснував про наявність підстав для зупинення провадження в справі за п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування.

ОП КЦС ВС не погодилася з апеляційним судом, зазначивши, що він дійшов помилкового висновку про наявність правових підстав для зупинення провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування.

Згідно зі ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

З урахуванням буквального формулювання п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України, а також її системного тлумачення в сукупності з іншими нормами права, зокрема нормами КПК України, беручи до уваги закріплене в цій нормі загальне правило для всіх видів судочинства, у більшості з яких відсутня обов’язкова досудова стадія провадження, з огляду на основні засади судочинства та мету впровадження механізму зупинення провадження, передбачуваність строків такого зупинення, ОП КЦС ВС вважає, що правовою підставою для зупинення провадження у цивільній справі відповідно до згаданої вище процесуальної норми є саме судовий розгляд іншої справи (судове провадження).

Здійснення відповідним органом досудового розслідування окремої стадії кримінального провадження – досудового розслідування не може бути підставою для зупинення провадження у справі  згідно з п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК України.

Інше тлумачення зазначеної норми може призвести до невиправданого затягування строків розгляду цивільної справи, неможливості ефективного захисту прав людини, за яким вона звернулася до суду, та порушення принципу правової визначеності.

Ознайомитись з постановою ОП КЦС від 2 червня 2025 року у справі № 943/242/22 (провадження № 61-17403сво24) можна за посиланням. 

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