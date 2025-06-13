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Во Франции произошло ДТП с участием автобуса с украинцами: погибли 4 человека, десятки — ранены

18:04, 13 июня 2025
Причиной аварии могли стать погодные условия.
Во Франции произошло ДТП с участием автобуса с украинцами: погибли 4 человека, десятки — ранены
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В пятницу, 13 июня, во французском департаменте Сарта произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. В результате аварии погибли четверо человек, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство AFP.

«Министерство внутренних дел Франции сообщило, что около 13:00 в департаменте Сарта, неподалеку от города Ле-Ман, произошла автокатастрофа с участием пассажирского автобуса, в котором находились граждане Украины — взрослые и дети. По предварительной информации, к сожалению, среди пассажиров есть пострадавшие.

На место происшествия срочно выехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники Посольства.

Мы находимся в постоянной связи с префектурой и местными службами для оперативного оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств», — заявило посольство Украины во Франции.

По данным СМИ, автобус примерно на 40 мест перевозил также граждан Португалии в Швейцарию.

ДТП произошло на опасном участке дороги, который называют «дорогой смерти», на котором водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. Причиной аварии могли стать погодные условия.

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Франция

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