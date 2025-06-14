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Что следует знать украинцам о налогообложении доходов за границей

07:00, 14 июня 2025
Любой доход, полученный за границей, облагается налогом в Украине.
Что следует знать украинцам о налогообложении доходов за границей
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Государственная налоговая служба разъясняет нюансы налогообложения доходов украинцев за границей.

Какие налоги необходимо уплатить?

Любой доход, полученный за границей, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по ставкам:

18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если уже уплатили налоги за границей, то в Украине повторно уплачивать налог на доходы не нужно. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой службы иностранного государства об уплаченных налогах.

Легализовать её в той стране, где были уплачены налоги (например, через консульство или органы, в компетенцию которых входит легализация таких документов).

Зачёт суммы уплаченного налога за пределами Украины производится в размере, не превышающем сумму налога, которую нужно было бы уплатить в Украине.

То есть:

если человек за границей уплатил налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине определено к уплате 80 тыс. грн, то налог в Украине не уплачивается;

если человек уплатил за границей 80 тыс. грн, а в Украине подлежит уплате 100 тыс. грн налога, то ему нужно будет доплатить только разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если документов об уплате налогов нет?

Необходимо подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если из-за российской агрессии налогоплательщик получил временную защиту за границей, то:

не нужно подавать декларацию и платить налоги, если получал денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;

нужно подавать декларацию, если имел другие доходы (например, зарплату или доход от фриланса), даже если получал благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

почтой – документы отправляются с описью вложения не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи;

электронной почтой – через систему электронного документооборота Украины.

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