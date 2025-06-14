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Що варто знати українцям про оподаткування доходів за кордоном

07:00, 14 червня 2025
Кожен дохід, отриманий за кордоном, оподатковується в Україні.
Що варто знати українцям про оподаткування доходів за кордоном
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Державна податкова служба пояснює  нюанси  оподаткування доходів українців за кордоном.

Які податки необхідно сплатити?

Будь-який дохід, отриманий за кордоном, підлягає оподаткуванню в Україні. Він оподатковується за ставками: 

- 18 % – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

- 1,5 % – військовий збір (але тільки для доходів, отриманих до 1 січня 2025 року).

Якщо дохід був отриманий в іноземній валюті, то сума перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ на день нарахування доходу.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Якщо вже сплатили податки за кордоном, то в Україні повторно не доведеться сплачувати податок на доходи. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Що потрібно зробити? 

- Отримати довідку з податкової іноземної країни про сплачені податки.

- Легалізувати її у тій країні, в якій були сплачені податки  (наприклад, через консульство або органи, до повноважень яких належить легалізація таких документів). 

Зараховується сума сплаченого податку за межами України у сумі, що не перевищує суму податку, яку потрібно було б сплатити в Україні.

Тобто:

- якщо людина за кордоном сплатила податок у розмірі 100 тис. грн, а в Україні нею визначено до сплати 80 тис. грн, то податок в Україні не сплачується;

- якщо людина сплатилаза кордоном 80 тис. грн, а в Україні підлягає сплаті 100 тис. грн податку, то їй потрібно буде доплатити тільки різницю – 20 тис.

Що робити, якщо документів про сплату податків немає?

Потрібно подати заяву до української податкової за місцем реєстрації та перенести термін подачі декларації до 31 грудня.

Декларування благодійної допомоги

Якщо через російську агресію платник податків отримав тимчасовий захист за кордоном, то:

- не потрібно подавати декларацію та платити податки, якщо отримував грошову чи гуманітарну допомогу від іноземних урядів або благодійних фондів.

- потрібно подавати декларацію, якщо мав інші доходи (наприклад, зарплату або прибуток від фрілансу), навіть якщо отримував благодійну допомогу.

Як подати декларацію,  перебуваючи за кордоном?

- поштою – надсилаються документи з описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до кінцевого терміну подання.

- електронною поштою  – через систему електронного документообігу України.

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