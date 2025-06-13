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У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями: загинули 4 людини, десятки — поранені

18:04, 13 червня 2025
Причиною аварії могли стати погодні умови.
У Франції сталася ДТП за участі автобуса з українцями: загинули 4 людини, десятки — поранені
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У п’ятницю, 13 червня, у французькому департаменті Сарт сталася ДТП за участі автобуса з українцями. Внаслідок аварії загинули четверо людей, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них у важкому стані. Про це повідомило агенство AFP.

«Міністерство внутрішніх справ Франції повідомило, що близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, у якому перебували громадяни України - дорослі та діти. За попередньою інформацією, на жаль, серед пасажирів є постраждалі.

На місце події терміново вирушили Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники Посольства.

Ми перебуваємо на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин», - заявило посольство України у Франції.

За даними ЗМІ, автобус на близько 40 місць перевозив також громадян Португалії до Швейцарії.

ДТП сталася на небезпечній ділянці дороги, яку називають «дорогою смерті», на якій водій не справився з кермуванням і автобус з’їхав у кювет. Причиною аварії могли стати погодні умови.

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Франція

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