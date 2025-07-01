На Сумщині судитимуть жінку, яка за $30000 намагалась продати немовля

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка намагалась продати свою дитину.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 35-річної жительки Сумщини, яка намагалась продати свою новонароджену дитину.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, на початку 2025 року жінка, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину за 30 тисяч доларів. Вже після народження дівчинки 1 травня цього року жінка домовилась передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства.

«Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів США, а вже під час передачі основної частини суми коштів її затримали в процесуальному порядку.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ч. 2 ст. 15/ч. 3 ст. 149 (закінчений замах на торгівлю малолітньою дитиною) КК України», - додали у прокуратурі.

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