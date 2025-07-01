В Сумской области будут судить женщину, которая за $30000 пыталась продать младенца

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая пыталась продать своего ребенка.

Фото: sumy.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Сумской области прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 35-летней жительницы области, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, в начале 2025 года женщина, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих купить ее будущего ребенка за 30 тысяч долларов. Уже после рождения девочки 1 мая этого года женщина договорилась передать младенца жителю Белопольской общины, предложив оформить фиктивное отцовство.

«Сначала она получила задаток в размере 1 тыс. долларов США, а уже во время передачи основной части суммы ее задержали в процессуальном порядке.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / ч. 3 ст. 149 (оконченное покушение на торговлю малолетним ребенком) УК Украины», — добавили в прокуратуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.