Приковывала инвалидную коляску цепью к столбу — в Одессе женщина заставляла 89-летнюю мать попрошайничать

Женщина контролировала процесс попрошайничества, забирала все деньги, а за разоблачение пыталась дать полицейскому взятку в 15 тысяч гривен.

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В Одессе задержали женщину, которая заставляла пожилую мать заниматься попрошайничеством и пыталась дать взятку участковому. Ей грозит лишение свободы. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 58-летняя жительница Одессы эксплуатировала свою 89-летнюю мать, пользуясь ее преклонным возрастом. Женщина вывозила пожилую мать в город и заставляла просить милостыню.

«Чтобы пенсионерка вызывала жалость у прохожих и получала больше “дохода”, дочь купила ей инвалидную коляску, а чтобы пострадавшая не покидала “рабочее место”, приковывала коляску цепью к столбу. Злоумышленница контролировала процесс попрошайничества и сумму собранных денег, которые отбирала и использовала для финансирования своей преступной деятельности и личных нужд», — установили правоохранители.

Незаконные действия женщины выявил участковый офицер полиции. Он предупредил ее об ответственности за эксплуатацию человека. В ответ правонарушительница попыталась «решить вопрос», предложив полицейскому взятку в размере 15 тысяч гривен.

Женщину задержали в процессуальном порядке сразу после передачи взятки. Деньги изъяты как вещественные доказательства.

На основании собранной доказательной базы следователи сообщили фигурантке о подозрении в перемещении человека, совершенном с целью эксплуатации, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшей, ее уязвимого состояния, а также в даче неправомерной выгоды должностному лицу за совершение им в интересах взяткодателя действий с использованием служебного положения.

Эти преступления квалифицируются по ч. 1 ст. 149 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.

Мать задержанной, которая не может самостоятельно о себе заботиться, помещена в медицинское учреждение. Решается вопрос о ее дальнейшем месте проживания.

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