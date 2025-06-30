Практика судів
  1. В Україні

Приковувала інвалідний візок ланцюгом до стовпа — в Одесі жінка змушувала 89-річну матір жебракувати

16:56, 30 червня 2025
Жінка контролювала процес жебракування, забирала всі гроші, а за викриття намагалася дати поліцейському хабар у 15 тисяч гривень.
Приковувала інвалідний візок ланцюгом до стовпа — в Одесі жінка змушувала 89-річну матір жебракувати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі затримали жінку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася надати хабар дільничному. Їй загрожує позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила свою маму в місто і змушувала займатися жебракуванням.

«Аби пенсіонерка викликала почуття жалю у людей і більше «заробляла», донька придбала для неї інвалідний візок, а щоб потерпіла не покидала «робоче» місце, приковувала візок ланцюгом до стовпа. Зловмисниця контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і використовувала для фінансування витрат, пов’язаних зі злочинною діяльністю, та на власні потреби», — встановили правоохоронці.

Протиправні дії жінки виявив дільничний офіцер поліції. Він попередив правопорушницю про відповідальність за експлуатацію людини. На що та запропонувала поліцейському 15 тисяч гривень, аби він «заплющив очі» на правопорушення.

Жінку затримали у процесуальному порядку одразу після передачі поліцейському хабаря. Гроші були вилучені в якості речових доказів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили фігурантці про підозру в переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілої, її уразливого стану, а також в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 149 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Матір затриманої, яка не може сама про себе подбати, помістили до медичного закладу. Вирішується питання щодо подальшого її місця проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністр юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що попереду – комплексна трансформація адвокатури

Також Ольга Стефанішина заявила, що «політичні інтриги та кулуарні ігри особливо контрастують з реальними викликами».

Військовослужбовцям 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка на рік – Міноборони

Для добровольців 18-24 років, які відслужили за контрактом, буде гарантована відстрочка від мобілізації на цілих 12 місяців.

Кошти з ліцензій від грального бізнесу, які раніше йшли на програми МОН і МОЗ, передадуть на оборонні закупівлі – зміни до бюджету

Наразі кошти, отримані як плата за ліцензії з проведення азартних ігор, мають йти на друк підручників та закупівлю лікарських засобів, але уряд планує перенаправити їх на закупівлю військової техніки.

148 млрд за рахунок податків і 185 млрд – ОВДП — Роксолана Підласа розповіла, звідки візьмуть кошти на збільшення оборонних витрат

Основними джерелами для покриття збільшення оборонних видатків на 412 млрд грн стане збільшення залучення коштів від ОВДП і перевиконання власних доходів бюджету.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує підняти посадові оклади прокурорам

Прожитковий мінімум для розрахунку окладу прокурора місцевої прокуратури піднімуть з 1600 грн до 2102 грн – зареєстровано зміни до закону про бюджет на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Ланкевич
    Андрій Ланкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Андрій Гулик
    Андрій Гулик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Галина Морська
    Галина Морська
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Марина Лозинська
    Марина Лозинська
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Ольга Кравчук
    Ольга Кравчук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду