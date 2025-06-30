Приковувала інвалідний візок ланцюгом до стовпа — в Одесі жінка змушувала 89-річну матір жебракувати

Жінка контролювала процес жебракування, забирала всі гроші, а за викриття намагалася дати поліцейському хабар у 15 тисяч гривень.

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В Одесі затримали жінку, яка змушувала жебракувати літню матір і намагалася надати хабар дільничному. Їй загрожує позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 58-річна жителька Одеси експлуатувала 89-річну матір, користуючись її похилим віком. Жінка вивозила свою маму в місто і змушувала займатися жебракуванням.

«Аби пенсіонерка викликала почуття жалю у людей і більше «заробляла», донька придбала для неї інвалідний візок, а щоб потерпіла не покидала «робоче» місце, приковувала візок ланцюгом до стовпа. Зловмисниця контролювала процес жебракування та кількість отриманих коштів, які відбирала і використовувала для фінансування витрат, пов’язаних зі злочинною діяльністю, та на власні потреби», — встановили правоохоронці.

Протиправні дії жінки виявив дільничний офіцер поліції. Він попередив правопорушницю про відповідальність за експлуатацію людини. На що та запропонувала поліцейському 15 тисяч гривень, аби він «заплющив очі» на правопорушення.

Жінку затримали у процесуальному порядку одразу після передачі поліцейському хабаря. Гроші були вилучені в якості речових доказів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі повідомили фігурантці про підозру в переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням матеріальної чи іншої залежності потерпілої, її уразливого стану, а також в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

Ці злочини кваліфікуються за ч. 1 ст. 149 та ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за них – позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.

Матір затриманої, яка не може сама про себе подбати, помістили до медичного закладу. Вирішується питання щодо подальшого її місця проживання.