В Міноборони запустили цифровий маркетплейс для постачання озброєння

Міноборони презентувало DOT-Chain Defence.

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Міністерство оборони України запустило цифрову систему DOT-Chain Defence, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони, повідомила пресслужба відомства. Цей маркетплейс зброї створений для оперативного забезпечення потреб фронту.

У пілотному проекті беруть участь 10 бригад ЗСУ, для яких Агенція оборонних закупівель отримала 1 мільярд гривень. Кошти дозволять замовляти через IT-систему Державного оператора тилу FPV-дрони, а згодом – інші БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та роботизовані комплекси. Система забезпечує швидке постачання за тижні замість місяців, минаючи бюрократичні затримки.

DOT-Chain Defence, створена за моделлю постачання харчування для армії, є прозорою та повністю цифровізованою. Військові частини самостійно обирають необхідне обладнання, бачать строки доставки та залишають відгуки. Виробники отримують чіткий механізм співпраці з державою та зворотний зв’язок від військових, а держава аналізує потреби фронту для підтримки оборонно-промислового комплексу та впровадження інновацій.

«Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників – гнучку, прозору та швидку», – зазначили в Міноборони.

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