Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны запустили цифровой маркетплейс для поставки вооружения

12:25, 7 июля 2025
Минобороны представило DOT-Chain Defence.
В Минобороны запустили цифровой маркетплейс для поставки вооружения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины запустило цифровую систему DOT-Chain Defence, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны, сообщила пресс-служба ведомства. Этот маркетплейс оружия создан для оперативного обеспечения потребностей фронта.

В пилотном проекте участвуют 10 бригад ВСУ, для которых Агентство оборонных закупок получило 1 миллиард гривен. Средства позволят заказывать через IT-систему Государственного оператора тыла FPV-дроны, а впоследствии - другие БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные комплексы. Система обеспечивает быструю поставку за недели вместо месяцев, минуя бюрократические задержки.

DOT-Chain Defence, созданная по модели поставки питания для армии, является прозрачной и полностью цифровизированной. Военные части самостоятельно выбирают необходимое оборудование, видят сроки доставки и оставляют отзывы. Производители получают четкий механизм сотрудничества с государством и обратную связь от военных, а государство анализирует потребности фронта для поддержки оборонно-промышленного комплекса и внедрения инноваций.

«Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю», - отметили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За отказ выполнить приказ военнослужащему нельзя будет назначить условное наказание – в Раду внесли законопроект

Депутаты предлагают, чтобы за неповиновение приказу командира военнослужащий мог нести только реальное наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Военных не смогут освободить по малозначительности за неосторожное повреждение военного имущества – законопроект

За военные административные правонарушения не смогут освободить по малозначительности – депутаты внесли законопроект.

Депутаты предлагают применить коэффициенты для определения размера дополнительных доплат военнослужащим

Также народные депутаты предлагают закрепить, что объем денежного довольствия, учитываемый при назначении или перерасчете пенсий военным, должен включать все дополнительные доплаты, кроме единовременных.

Вступление в действие нормы о надбавке за знание английского полицейским, прокурорам и чиновникам будет отложено – Кабмин объяснил причины

Сейчас закон об английском языке предусматривает, что надбавка для чиновников, военных, полицейских, прокуроров и других вступит в силу после прекращения военного положения.

Судьям предлагают предоставить прямой доступ к государственным реестрам и базам данных

Комитетский законопроект предлагает разрешить помощникам судей и секретарям судебных заседаний по поручению судьи формировать запросы и получать информацию из реестров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Дьоміна
    Ольга Дьоміна
    екс-секретар судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду