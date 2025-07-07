В Минобороны запустили цифровой маркетплейс для поставки вооружения

Минобороны представило DOT-Chain Defence.

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Министерство обороны Украины запустило цифровую систему DOT-Chain Defence, которая ускоряет и упрощает поставки вооружения для Сил обороны, сообщила пресс-служба ведомства. Этот маркетплейс оружия создан для оперативного обеспечения потребностей фронта.

В пилотном проекте участвуют 10 бригад ВСУ, для которых Агентство оборонных закупок получило 1 миллиард гривен. Средства позволят заказывать через IT-систему Государственного оператора тыла FPV-дроны, а впоследствии - другие БПЛА, средства радиоэлектронной борьбы и роботизированные комплексы. Система обеспечивает быструю поставку за недели вместо месяцев, минуя бюрократические задержки.

DOT-Chain Defence, созданная по модели поставки питания для армии, является прозрачной и полностью цифровизированной. Военные части самостоятельно выбирают необходимое оборудование, видят сроки доставки и оставляют отзывы. Производители получают четкий механизм сотрудничества с государством и обратную связь от военных, а государство анализирует потребности фронта для поддержки оборонно-промышленного комплекса и внедрения инноваций.

«Мы создаем новую модель поставки оружия для наших защитников - гибкую, прозрачную и быструю», - отметили в Минобороны.

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