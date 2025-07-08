На Рівненщині виявили середньовічний могильник із унікальними артефактами, фото

На Рівненщині археологи виявили середньовічні поховання.

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У селі Пересопниця Рівненського району археологи знайшли середньовічні поховання та цінні артефакти Х–ХІІІ століть. Серед знахідок — писало, намистина, старовинний ключ і фрагменти кераміки.

Як повідомили в Управлінні культури і туризму Рівненської ОДА, виявлені предмети свідчать про існування давнього могильника на цій території, що має значну історичну цінність. Після завершення розкопок усі артефакти пройдуть наукову обробку та будуть передані до музею.

Дослідження проводяться відповідно до дозволів Інституту археології НАН України та Міністерства культури та інформаційної політики.

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