В Італії знайшли мертвою 18-річну українку, напередодні вона зникла

Дівчину знайшли повішаною на дереві.

Джерело фото: Уніан

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8 липня в місті Каровіньо в Італії знайшли мертвою 18-річну громадянку України, яка зникла кількома днями раніше — 4 липня. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України, вказує Інтерфакс-Україна.

За попередніми даними, ймовірною причиною смерті є самогубство. Наразі триває процедура офіційної ідентифікації особи.

Українське консульство вже направило запити до місцевої поліції та муніципалітету Каровіньо для отримання додаткової інформації. Консульський представник встановив контакт із матір’ю загиблої. Справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Неаполі.

Раніше італійські медіа повідомляли, що тіло 18-річної Марії Бугайової знайшли менш ніж за пів години ходьби від туристичного комплексу, де вона проходила стажування. Дівчину знайшли повішаною на дереві.

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