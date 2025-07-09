Практика судів
  1. В Україні

Право лідирує за спеціальностями серед українських студентів – Сергій Бабак назвав проблему

15:08, 9 липня 2025
За словами Сергія Бабака, популярність деяких спеціальностей не відповідає потребам економіки.
Право лідирує за спеціальностями серед українських студентів – Сергій Бабак назвав проблему
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів.

За даними на початок 2025 року, розподіл студентів за спеціальностями виглядає так:

  • право – 75 240 (7%)
  • менеджмент – 62 722 (5,8%)
  • психологія – 59 217 (5,5%)
  • середня освіта (за предметними ▪️спеціальностями) – 52 149 (4,8%)
  • комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%)

Бабак зазначив, що популярність окремих спеціальностей не відповідає потребам економіки, особливо в технічних і природничих галузях, де вже відчувається дефіцит фахівців. Цей попит зростатиме під час відбудови країни.

Для вирішення проблеми комітет запровадив субвенцію на облаштування природничих кабінетів у школах, щоб стимулювати інтерес до точних наук. Бабак також підкреслив важливість законопроєкту «Про професійну освіту», над яким працюють із 2020 року. «Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям», – наголосив він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Міносвіти навчання студенти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Представники громадськості перевірятимуть поліцейських у складі дисциплінарних комісій – Кабмін вніс законопроект

Законопроект, розроблений Нацполіцією, має на меті забезпечити громадський контроль за притягненням до дисциплінарної відповідальності поліцейських.

Чоловік, який має сім’ю, але вступив у таємні інтимні стосунки з іншим чоловіком, став жертвою шахраїв

Громадянин перевів зловмисникам близько 40 тисяч гривень, сподіваючись, що вони залишать його у спокої, але шахраї захотіли ще більше грошей «за мовчання».

ЄСПЛ визнав Росію винною у справі щодо збиття рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines

Також ЄСПЛ наголосив, що дії Росії в Україні є безпрецедентними в історії Ради Європи і становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі.

Чоловіки для призначення на посади держслужби зобов’язані будуть пройти військову службу – комітет схвалив законопроект

Національне агентство з питань державної служби не підтримало законопроект, яким пропонується встановити неможливість вступу на державну службу чоловіків, які не проходили саме військову службу.

Арахамія та Підласа зареєстрували альтернативний законопроект про збільшення видатків на оборону

Голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа внесла альтернативний урядовому законопроект про зміни до державного бюджету на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео