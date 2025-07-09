Право лідирує за спеціальностями серед українських студентів – Сергій Бабак назвав проблему

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів.
За даними на початок 2025 року, розподіл студентів за спеціальностями виглядає так:
Бабак зазначив, що популярність окремих спеціальностей не відповідає потребам економіки, особливо в технічних і природничих галузях, де вже відчувається дефіцит фахівців. Цей попит зростатиме під час відбудови країни.
Для вирішення проблеми комітет запровадив субвенцію на облаштування природничих кабінетів у школах, щоб стимулювати інтерес до точних наук. Бабак також підкреслив важливість законопроєкту «Про професійну освіту», над яким працюють із 2020 року. «Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям», – наголосив він.
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