Право лідирує за спеціальностями серед українських студентів – Сергій Бабак назвав проблему

За словами Сергія Бабака, популярність деяких спеціальностей не відповідає потребам економіки.

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Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що право залишається найпопулярнішою спеціальністю серед українських студентів.

За даними на початок 2025 року, розподіл студентів за спеціальностями виглядає так:

право – 75 240 (7%)

менеджмент – 62 722 (5,8%)

психологія – 59 217 (5,5%)

середня освіта (за предметними ▪️спеціальностями) – 52 149 (4,8%)

комп’ютерні науки – 37 064 (3,4%)

Бабак зазначив, що популярність окремих спеціальностей не відповідає потребам економіки, особливо в технічних і природничих галузях, де вже відчувається дефіцит фахівців. Цей попит зростатиме під час відбудови країни.

Для вирішення проблеми комітет запровадив субвенцію на облаштування природничих кабінетів у школах, щоб стимулювати інтерес до точних наук. Бабак також підкреслив важливість законопроєкту «Про професійну освіту», над яким працюють із 2020 року. «Ми свідомо відмовляємося від стереотипів. Коледж – це не ПТУ. Професійна освіта – це не щось другорядне, а повноцінний, сучасний напрям», – наголосив він.

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