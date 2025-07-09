Право лидирует по специальностям среди украинских студентов – Сергей Бабак назвал проблему

По словам Сергея Бабака, популярность некоторых специальностей не соответствует потребностям экономики.

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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил, что право остается самой популярной специальностью среди украинских студентов.

По данным на начало 2025 года, распределение студентов по специальностям выглядит так:

право - 75 240 (7%)

менеджмент - 62 722 (5,8%)

психология - 59 217 (5,5%)

среднее образование (по предметным ▪️спеціальностями) - 52 149 (4,8%)

компьютерные науки - 37 064 (3,4%)

Бабак отметил, что популярность отдельных специальностей не соответствует потребностям экономики, особенно в технических и естественных отраслях, где уже ощущается дефицит специалистов. Этот спрос будет расти во время восстановления страны.

Для решения проблемы комитет ввел субвенцию на обустройство естественных кабинетов в школах, чтобы стимулировать интерес к точным наукам. Бабак также подчеркнул важность законопроекта «О профессиональном образовании», над которым работают с 2020 года. «Мы сознательно отказываемся от стереотипов. Колледж - это не ПТУ. Профессиональное образование - это не что-то второстепенное, а полноценное, современное направление», - подчеркнул он.

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