Ноутбуки «по-королевски» – чиновник УГЦР переплатил 5 млн из бюджетных денег

Госслужащий закупил ноутбуки вдвое дороже и получил подозрение.

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Сообщено о подозрении в служебной халатности начальнику отдела департамента управления делами ГП «Украинский государственный центр радиочастот», который переплатил почти 5 млн грн за ноутбуки. Об этом пишет Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2023 года чиновник, ответственный за закупки, не проверил рыночные цены на ноутбуки. В результате предприятие приобрело 360 компьютеров за 14,2 млн грн на открытых торгах по завышенной стоимости. Рыночная цена одного ноутбука составляла около 23 000 грн, тогда как их закупили по 40 000 грн - почти вдвое дороже.

Экспертиза подтвердила переплату в размере 5 млн грн. Прокуратура продолжает расследование относительно служебной халатности чиновника.

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