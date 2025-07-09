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Ноутбуки «по-королівськи» – посадовець УДЦР переплатив 5 млн з бюджетних грошей

19:54, 9 липня 2025
Держслужбовець закупив ноутбуки вдвічі дорожче і отримав підозру.
Ноутбуки «по-королівськи» – посадовець УДЦР переплатив 5 млн з бюджетних грошей
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Повідомлено про підозру в службовій недбалості начальнику відділу департаменту управління справами ДП «Український державний центр радіочастот», який переплатив майже 5 млн грн за ноутбуки. Про це пише Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що з вересня по грудень 2023 року посадовець, відповідальний за закупівлі, не перевірив ринкові ціни на ноутбуки. У результаті підприємство придбало 360 комп’ютерів за 14,2 млн грн на відкритих торгах за завищеною вартістю. Ринкова ціна одного ноутбука становила близько 23 000 грн, тоді як їх закупили по 40 000 грн – майже вдвічі дорожче.

Експертиза підтвердила переплату в розмірі 5 млн грн. Прокуратура продовжує розслідування щодо службової недбалості посадовця.

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прокуратура гроші підозрюваний

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