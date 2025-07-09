Ноутбуки «по-королівськи» – посадовець УДЦР переплатив 5 млн з бюджетних грошей

Держслужбовець закупив ноутбуки вдвічі дорожче і отримав підозру.

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Повідомлено про підозру в службовій недбалості начальнику відділу департаменту управління справами ДП «Український державний центр радіочастот», який переплатив майже 5 млн грн за ноутбуки. Про це пише Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що з вересня по грудень 2023 року посадовець, відповідальний за закупівлі, не перевірив ринкові ціни на ноутбуки. У результаті підприємство придбало 360 комп’ютерів за 14,2 млн грн на відкритих торгах за завищеною вартістю. Ринкова ціна одного ноутбука становила близько 23 000 грн, тоді як їх закупили по 40 000 грн – майже вдвічі дорожче.

Експертиза підтвердила переплату в розмірі 5 млн грн. Прокуратура продовжує розслідування щодо службової недбалості посадовця.

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