В Италии нашли мертвой 18-летнюю украинку, накануне она пропала

Девушку обнаружили повешенной на дереве.

Источник фото: Униан

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8 июля в городе Каровиньо в Италии была найдена мертвой 18-летняя гражданка Украины, которая пропала несколькими днями ранее — 4 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает Интерфакс-Украина.

По предварительным данным, вероятной причиной смерти является самоубийство. В настоящее время продолжается процедура официальной идентификации личности.

Украинское консульство уже направило запросы в местную полицию и муниципалитет Каровиньо для получения дополнительной информации. Консульский представитель установил контакт с матерью погибшей. Дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Неаполе.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что тело 18-летней Марии Бугаевой было найдено менее чем в получасе ходьбы от туристического комплекса, где она проходила стажировку. Девушку обнаружили повешенной на дереве.

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