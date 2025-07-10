У Києві спалахнула декорація просто неба у парку, фото

У Києві сталася пожежа у парку на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі столиці.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києві, загорілась декорація, після чого вогонь поширився на розташований поруч паркан.
Пожежу було оперативно ліквідували на площі близько 30 кв. м.
Обійшлося без жертв і постраждалих. Причини займання встановлюють правоохоронці.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.