Невірний діагноз і відмова в госпіталізації — на Чернігівщині лікаря обвинувачують у смерті жінки

Медик «швидкої» проігнорував тяжкий стан пацієнтки, через що вона померла після термінової операції наступного дня.

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На Чернігівщині правоохоронці скерували до суду справу відносно лікаря за неналежне виконання ним професійних обов'язків, що призвело до смерті хворої. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що влітку минулого року житель одного з селищ Чернігівського району у зв’язку із погіршенням стану здоров’я 55-річної дружини здійснив виклик на канал зв’язку «103».

Бригада екстреної медичної допомоги прибула за викликом, під час огляду хворої був встановлений діагноз, який в подальшому, як виявилося, був невірний, окрім того медичні працівники відмовились від госпіталізації хворої.

Наступного дня зранку, у зв’язку з погіршенням стану хворої, її чоловік зробив повторний виклик на «103», під час огляду жінки лікарем екстреної (швидкої) медичної допомоги було прийнято рішення про її госпіталізацію до лікарні, де після проведення операційного втручання вона померла.

Слідчі одразу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме – за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України, тобто «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником», розпочали досудове розслідування та призначили низку експертних досліджень.

В подальшому відповідно до висновку комісійної судово-медичної експертизи з’ясувалося, що під час першого виклику лікарем ЕМД стан пацієнтки був оцінений невірно, всупереч вимогам нормативно-правових актів, вона була недообстежена та не госпіталізована.

Наразі слідчі Чернігівського районного управління поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та склали обвинувальний акт за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником».

У разі доведення вини лікаря йому загрожує покарання у вигляду позбавлення волі на строк до двох років.

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