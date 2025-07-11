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Неверный диагноз и отказ в госпитализации — на Черниговщине обвиняют врача в смерти женщины

18:59, 11 июля 2025
Медик «скорой» проигнорировал тяжелое состояние пациентки, из-за чего она скончалась после срочной операции на следующий день.
Неверный диагноз и отказ в госпитализации — на Черниговщине обвиняют врача в смерти женщины
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В Черниговской области правоохранители направили в суд дело в отношении врача за ненадлежащее исполнение им профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациентки. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что летом прошлого года житель одного из поселков Черниговского района вызвал экстренную медицинскую помощь по номеру «103» из-за ухудшения состояния здоровья своей 55-летней жены.

Бригада скорой помощи прибыла по вызову, в ходе осмотра пациентке был поставлен диагноз, который, как позже выяснилось, оказался ошибочным. Кроме того, медики отказались от ее госпитализации.

На следующее утро, после дальнейшего ухудшения состояния женщины, ее муж повторно вызвал скорую. На этот раз дежурный врач принял решение о госпитализации, однако после проведения операции пациентка умерла в больнице.

Следователи сразу внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником». Было начато досудебное расследование и назначен ряд экспертиз.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, во время первого вызова врач скорой помощи неверно оценил состояние пациентки, в нарушение действующих нормативно-правовых актов она не была полноценно обследована и не госпитализирована.

В настоящее время следователи Черниговского районного управления полиции завершили досудебное расследование и составили обвинительный акт по ч. 1 ст. 140 УК Украины.

В случае доказательства вины врачу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Национальная полиция полиция Чернигов больница

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