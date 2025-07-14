Практика судів
  1. В Україні

У Дніпрі двоє жінок намагалися підірвати суддю

10:58, 14 липня 2025
СБУ і Нацполіція запобігли серії терактів: затримано двох жінок.
У Дніпрі двоє жінок намагалися підірвати суддю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали плани РФ щодо організації терактів у Полтаві та Дніпрі. У межах спецоперації було затримано двох жінок, які діяли як агентки ГРУ РФ.

За даними слідства, жінки раніше відбували покарання за наркоторгівлю та крадіжки. Після звільнення вони шукали «легкі заробітки» в Telegram-каналах, через які й потрапили в поле зору російських спецслужб.

Зловмисниці отримали завдання щодо фізичної ліквідації представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для підготовки терактів вони поділилися обов’язками: одна залишилася у Полтаві, інша виїхала до Дніпра.

У Дніпрі агентка дістала координати схованки зі СВП, розміщеного в багажнику скутера. Замінований транспорт вона припаркувала біля автомобіля місцевого судді – його планували підірвати дистанційно. Для спостереження за об’єктом вона встановила приховану камеру з віддаленим доступом.

У момент встановлення камери жінку затримали оперативники СБУ. Одночасно іншу фігурантку затримали за місцем проживання у Полтаві. Перед цим обидві пройшли так зване «тестове» завдання – підпалили авто українського військовослужбовця.

Затриманим оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суддя СБУ війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів – ДСА

На час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору суддів ВАКС їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Посадові оклади у бюджетній сфері будуть рахувати в орудних величинах – чому це не має стати сюрпризом

Звідки взялася ідея про орудні величини для розрахунку посадових окладів, та що пропонується змінити у КЗпП і профільних законах.

ДСА продовжує закуповувати в суди «хлам», офісна техніка та суддівські мантії низької якості – суддя

Проблеми з якістю забезпечення судів не вирішуються роками.

У КПК встановлять особливий режим розслідування злочинів службовців оборонних підприємств з переліку Defence City

Давид Арахамія вніс альтернативний законопроект про особливий порядок розслідування злочинів, вчинених службовими особами юросіб, включених Міноборони до Переліку підприємств ОПК Defence City.

Штрафи для учасників судових процесів рахуватимуть у штрафних ставках, а не у прожиткових мінімумах – законопроект

Штрафні ставки та адміністративний збір – у процесуальних кодексах скасують прив’язку до прожиткового мінімуму.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду