У Дніпрі двоє жінок намагалися підірвати суддю

СБУ і Нацполіція запобігли серії терактів: затримано двох жінок.

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Служба безпеки України спільно з Національною поліцією зірвали плани РФ щодо організації терактів у Полтаві та Дніпрі. У межах спецоперації було затримано двох жінок, які діяли як агентки ГРУ РФ.

За даними слідства, жінки раніше відбували покарання за наркоторгівлю та крадіжки. Після звільнення вони шукали «легкі заробітки» в Telegram-каналах, через які й потрапили в поле зору російських спецслужб.

Зловмисниці отримали завдання щодо фізичної ліквідації представників суддівських колегій та відомих волонтерів за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП). Для підготовки терактів вони поділилися обов’язками: одна залишилася у Полтаві, інша виїхала до Дніпра.

У Дніпрі агентка дістала координати схованки зі СВП, розміщеного в багажнику скутера. Замінований транспорт вона припаркувала біля автомобіля місцевого судді – його планували підірвати дистанційно. Для спостереження за об’єктом вона встановила приховану камеру з віддаленим доступом.

У момент встановлення камери жінку затримали оперативники СБУ. Одночасно іншу фігурантку затримали за місцем проживання у Полтаві. Перед цим обидві пройшли так зване «тестове» завдання – підпалили авто українського військовослужбовця.

Затриманим оголошено підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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