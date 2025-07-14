В Днепре две женщины пытались подорвать судью

СБУ и Нацполиция предотвратили серию терактов: задержаны две женщины.

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Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией сорвали планы РФ по организации терактов в Полтаве и Днепре. В рамках спецоперации были задержаны две женщины, действовавшие как агентки ГРУ РФ.

По данным следствия, женщины ранее отбывали наказание за торговлю наркотиками и кражи. После освобождения они искали «легкий заработок» в Telegram-каналах, через которые и попали в поле зрения российских спецслужб.

Злоумышленницы получили задание по физической ликвидации представителей судейских коллегий и известных волонтеров с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). Для подготовки терактов они разделили обязанности: одна осталась в Полтаве, другая выехала в Днепр.

В Днепре агентка получила координаты тайника со СВУ, размещенного в багажнике скутера. Заминированный транспорт она припарковала рядом с автомобилем местного судьи — его планировали подорвать дистанционно. Для наблюдения за объектом она установила скрытую камеру с удаленным доступом.

В момент установки камеры женщину задержали оперативники СБУ. Одновременно с этим ее сообщницу задержали по месту жительства в Полтаве. До этого обе прошли так называемое «тестовое» задание — подожгли автомобиль украинского военнослужащего.

Задержанным объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

• ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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