В Днепре две женщины пытались подорвать судью

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией сорвали планы РФ по организации терактов в Полтаве и Днепре. В рамках спецоперации были задержаны две женщины, действовавшие как агентки ГРУ РФ.
По данным следствия, женщины ранее отбывали наказание за торговлю наркотиками и кражи. После освобождения они искали «легкий заработок» в Telegram-каналах, через которые и попали в поле зрения российских спецслужб.
Злоумышленницы получили задание по физической ликвидации представителей судейских коллегий и известных волонтеров с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). Для подготовки терактов они разделили обязанности: одна осталась в Полтаве, другая выехала в Днепр.
В Днепре агентка получила координаты тайника со СВУ, размещенного в багажнике скутера. Заминированный транспорт она припарковала рядом с автомобилем местного судьи — его планировали подорвать дистанционно. Для наблюдения за объектом она установила скрытую камеру с удаленным доступом.
В момент установки камеры женщину задержали оперативники СБУ. Одновременно с этим ее сообщницу задержали по месту жительства в Полтаве. До этого обе прошли так называемое «тестовое» задание — подожгли автомобиль украинского военнослужащего.
Задержанным объявлены подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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