Українцям пояснили, кому і як потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій та страхових виплат

До 31 грудня кожного календарного року ідентифікацію мають пройти пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях або тимчасово перебувають за межами України.

Фото: procherk.info

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Пенсійний фонд України пояснив, кому і як потрібно пройти ідентифікацію для отримання пенсій та страхових виплат

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року № 299 “Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” визначено додаткові умови продовження виплати пенсій та страхових виплат особам, які тимчасово проживають за межами України, і тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Такі умови не поширюються на одержувачів пенсії або страхових виплат, які здійснюються на умовах міжнародних договорів.

Одна з вимог – це проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року.

Що таке фізична ідентифікація?

Фізична ідентифікація – це процедура встановлення ідентифікаційних даних особи на підставі перевірених документів.

Хто має проходити фізичну ідентифікацію?

До 31 грудня кожного календарного року ідентифікацію мають пройти пенсіонери та отримувачі страхових виплат, які:

проживають на тимчасово окупованих територіях;

тимчасово перебувають за межами України.

Як пройти фізичну ідентифікацію?

Пройти ідентифікацію можна в один зі способів:

Онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Можна авторизуватися у своєму особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього використовуйте кваліфікований електронний підпис “Дія.Підпис” (“Дія ID”), створений в застосунку “Дія”.

За допомогою відеоконференцзв’язку

У визначені дату та час (за попередньо поданою заявою одержувача) можна пройти ідентифікацію під час сеансу відеоконференцзв’язку з працівником Пенсійного фонду України. Для цього потрібно пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та відповісти на питання. Відеоконференція проводиться за визначеними правилами з гарантіями безпеки особистих даних.

Подати заяву на ідентифікацію у режимі відеоконференцзв’язку можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, заповнивши відповідний електронний бланк, або через Контакт- центр Пенсійного фонду України, зателефонувавши за номерами: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Через закордонні дипломатичні установи України

Отримувач виплати, який тимчасово проживає за кордоном, може звернутися до посольства або консульства України, які видають документ про підтвердження перебування особи в живих.

Таке підтвердження потрібно надіслати до територіального органу Пенсійного фонду України поштовим відправленням або поштовим відправленням з оголошеною цінністю разом із заявою про продовження виплат, написаною в довільній формі.

Зазначені документи також можна подати в електронному вигляді – через вебпортал Пенсійного фонду України, додавши сканкопії документів та підписавши звернення кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Особисто в сервісному центрі чи банківській установі

Якщо пенсіонер / отримувач страхової виплати, який повинен пройти ідентифікацію, має змогу звернутись на підконтрольній території до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноваженого банку, через який отримує виплату, він може на прийомі пред’явити документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або ін.) та пройти ідентифікацію.

Ще одна з умов – повідомлення про неотримання виплат від рф

Особам, які проживають на ТОТ або які виїхали на підконтрольну Україні територію з ТОТ, виплата пенсій / страхових виплат проводиться за умови неодержання таких виплат від рф.

Повідомити Пенсійний фонд України про факт неотримання пенсій та / або страхових виплат від рф можна в один зі способів:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (у рубриці “Дистанційне інформування”, авторизувавшись за допомогою КЕП або з накладанням “Дія.Підпису”);

під час проведення відеоідентифікації;

особисто подавши заяву до будь-якого сервісного центру Фонду.

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