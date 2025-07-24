Украинцам разъяснили, кому и как нужно пройти идентификацию для получения пенсий и страховых выплат

До 31 декабря каждого календарного года идентификацию обязаны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые проживают на временно оккупированных территориях или временно находятся за пределами Украины.

Фото: procherk.info

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Пенсионный фонд Украины разъяснил, кому и как необходимо пройти идентификацию для получения пенсий и страховых выплат.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 «О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности» определены дополнительные условия продления выплаты пенсий и страховых выплат лицам, которые временно проживают за границей, а также тем, кто проживает на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Эти условия не распространяются на получателей пенсий или страховых выплат, осуществляемых на основании международных договоров.

Одно из требований — прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года.

Что такое физическая идентификация?

Физическая идентификация — это процедура установления идентификационных данных лица на основании проверенных документов.

Кто должен проходить физическую идентификацию?

До 31 декабря каждого календарного года идентификацию обязаны пройти пенсионеры и получатели страховых выплат, которые:

проживают на временно оккупированных территориях;

временно находятся за пределами Украины.

Как пройти физическую идентификацию?

Онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

Необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого используется квалифицированная электронная подпись «Дія.Підпис» («Дія ID»), созданная в приложении «Дія».

С помощью видеоконференцсвязи

В определенную дату и время (по предварительно поданному заявлению получателя) можно пройти идентификацию во время сеанса видеоконференцсвязи с сотрудником Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Видеоконференция проводится по установленным правилам с соблюдением гарантий безопасности персональных данных.

Подать заявление на идентификацию в режиме видеоконференцсвязи можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, заполнив соответствующую электронную форму, либо через Контакт-центр ПФУ по номерам: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

Через заграничные дипломатические учреждения Украины

Получатель выплаты, который временно проживает за границей, может обратиться в посольство или консульство Украины, которые выдают документ о подтверждении факта нахождения лица в живых.

Такое подтверждение необходимо направить в территориальный орган Пенсионного фонда Украины почтовым отправлением или почтовым отправлением с объявленной ценностью вместе с заявлением о продолжении выплат, написанным в произвольной форме.

Указанные документы также можно подать в электронном виде — через веб-портал Пенсионного фонда Украины, добавив сканкопии документов и подписав обращение квалифицированной электронной подписью (КЭП).

Лично в сервисном центре или банковском учреждении

Если пенсионер / получатель страховой выплаты, который должен пройти идентификацию, может обратиться на подконтрольной территории в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или в уполномоченный банк, через который получает выплату, он может предъявить на приеме документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины или другой) и пройти идентификацию.

Еще одно условие — уведомление об отсутствии выплат от РФ

Лицам, проживающим на ВОТ или выехавшим на подконтрольную Украине территорию с ВОТ, выплата пенсий / страховых выплат осуществляется при условии неполучения таких выплат от РФ.

Уведомить Пенсионный фонд Украины о факте неполучения пенсий и / или страховых выплат от РФ можно одним из следующих способов:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в разделе «Дистанционное информирование», авторизовавшись с помощью КЭП или подписав с помощью «Дія.Підпис»);

во время проведения видеоидентификации;

лично подав заявление в любой сервисный центр Фонда.

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